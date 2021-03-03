В Красноярске начинается прием заявок на путевки в детские лагеря

Красноярские школы с 10 марта начнут прием заявок от родителей на путевки в детские лагеря. Школьникам предлагают отдохнуть в муниципальных организациях «Ласточка», «Бирюсинка», «Патриот», «Крылья-Запад» и «Крылья-Восток». Позже определится список частных лагерей для отдыха.

На бесплатный тур могут претендовать многодетные и малоимущие семьи, а также родители детей-инвалидов. У остальных красноярцев есть возможность получить путевку для ребенка с частичной компенсацией стоимости, а также купить путевку за полную стоимость. В этом году цена детского отдыха составляет 23 860 рублей, родительская плата будет равна 7 158 рублей без учета стоимости проезда, остальное компенсируют из бюджета.

Для получения бесплатной путевки нужно обратиться в отделы социальной защиты по месту жительства.

«Также бесплатными путевками обеспечиваются дети, оставшиеся без попечения родителей. Опекунам необходимо написать заявление в Красноярском информационно-методическом центре (ул. Вавилова, 90). Для получения путевок с частичной компенсацией стоимости из краевого бюджета, родителям следует обратиться в общеобразовательные учреждения по месту прописки», - пояснили в управлении образования администрации города.

В мэрии добавили, что рассчитывать на путевку за счет краевого бюджета семья может один раз в год на одного ребенка. Если многодетная семья уже получила бесплатную путевку по линии социальной защиты, то претендовать еще на одну, с частичной компенсацией оплаты, она уже не может.