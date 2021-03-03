Следить за работой уборочной техники в Красноярске теперь можно онлайн

Красноярцы теперь могут следить за работой снегоуборочной техники онлайн. «Специализированное автотранспортное предприятие» запустило карту, которая отображает движение спецтехники по городу. Сервис с помощью датчиков ГЛОНАСС показывает, где находятся машины. Для удобства пользователей весь транспорт подписан: грейдер, бульдозер, самосвал, мусоровоз и т.д. По карте понятно, на какой улице находится та или иная машина.

Очевидно, что в финале зимнего сезона коммунальщики запустили интерактивную карту в качестве аргумента для водителей, которые жалуются на нечищеные дороги и утверждают, что не видят уборочную технику. В мэрии на этой неделе заявили, что в этом году с улиц города вывезли рекордный объем снега: его бы хватило, чтобы построить 15-этажный дом.