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Следить за работой уборочной техники в Красноярске теперь можно онлайн

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Красноярск
08:30 3 Марта 2021
дороги, снег, карта, красноярск, администрация
Автор: Sibnovosti.ru
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Красноярцы теперь могут следить за работой снегоуборочной техники онлайн. «Специализированное автотранспортное предприятие» запустило карту, которая отображает движение спецтехники по городу. Сервис с помощью датчиков ГЛОНАСС показывает, где находятся машины. Для удобства пользователей весь транспорт подписан: грейдер, бульдозер, самосвал, мусоровоз и т.д. По карте понятно, на какой улице находится та или иная машина.

Очевидно, что в финале зимнего сезона коммунальщики запустили интерактивную карту в качестве аргумента для водителей, которые жалуются на нечищеные дороги и утверждают, что не видят уборочную технику. В мэрии на этой неделе заявили, что в этом году с улиц города вывезли рекордный объем снега: его бы хватило, чтобы построить 15-этажный дом.

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