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«Атомной скале» России исполнился 71 год

Главная Общество
Красноярск
14:30 3 Марта 2021
предприятие, сотрудники, ветераны, поздравления, атомная энергетика
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В преддверии празднования Дня работника Горно-химического комбината и дня рождения предприятия, которые отмечаются в один день – 26 февраля, генеральный директор Дмитрий Колупаев встретился с ветеранами предприятия, внесшими большой вклад в создание производств оборонной миссии. Встреча состоялась 20 февраля в музее ГХК в теплой, душевной обстановке за чашкой чая.  Руководитель подчеркнул важнейшую роль ветеранов-атомщиков в современных достижениях предприятия. Кроме того, Дмитрий Колупаев вручил ветеранам Почётные знаки «85 лет Красноярскому краю» и Благодарственные письма ГХК.

«Атомной скале» России исполнился 71 год

«Такие встречи очень нужны. Они позволяют из первых уст услышать о том, чем сегодня живём комбинат, какие у него перспективы и задать волнующие вопросы. Ветеранам, отдавшим предприятию многие годы, это очень важно», – отметил председатель совета ветеранов ГХК Юрий Ануфриев.

Вместе генеральный директор напомнил о текущих задачах и что подчеркнул факт выполнения полного объема Гособоронзаказ, именно современное поколение атомщиков достойно поддерживает в боевой готовности ядерный щит, созданный ветеранами.

«Я в двадцать лет пришла работать на ГХК. Сначала трудилась в шахте, а потом перешла на ИХЗ (сейчас ЗРТ). Со своего любимого завода полгода назад ушла на пенсию. Теперь всегда слежу за жизнью комбината, потому что это мой второй дом, вторая Родина. И мне приятно, что ГХК стремиться к лучшему, он всегда на высоте и на слуху», – поделилась ветеран комбината Любовь Лобзина.

«Атомной скале» России исполнился 71 год

Торжественные мероприятия не ограничились встречей с ветеранами и заслуженными работниками отрасли. Так, 24 февраля возле здания комбинатоуправления, где расположена главная галерея трудовой славы предприятия, состоялось вручение заслуженным работникам комбината свидетельств о занесении их имён на доску и в книгу Почета.

Церемонию открывал исполняющий обязанности генерального директора комбината Иван Богачев:

«Занесение на доску и в книгу Почёта – это одна из высших форм награды Горно-химического комбината и признание вашего самоотверженного труда на благо предприятия. Комбинат в 2020 году выполнил все поставленные перед ним задачи и в этом, уважаемые коллеги, есть и ваша заслуга. Желаю вам дальнейших производственных успехов и новых побед»

«Атомной скале» России исполнился 71 год

После приветственных слов руководитель вручил приглашенным соответствующие удостоверения и памятные сувениры. А затем под бурные аплодисменты, заместитель генерального директора ГХК по персоналу Александр Бейгель и председатель профсоюзного комитета комбинатоуправления Олег Тонковид разрезали закрепленную на доске Почёта алую ленту, символизирующую пополнение галереи трудовой славы ГХК новыми именами.

«Для меня занесение на доску Почёта стало полной неожиданностью. Я привыкла работать, а не размышлять о регалиях. Приятно, что руководство оценило мой добросовестный, честный труд. В преддверии Дня работника ГХК желаю всем коллегам здоровья, долгих лет жизни и максимально отдавать себя любимому делу. А нашему предприятию желаю процветания», – поделилась эксперт ПКУ ГХК Нелли Тимофеева

«Атомной скале» России исполнился 71 год

Стоит отметить, что доска и книга почета комбината обновляются дважды в год, помимо февральской памятной даты, торжественная церемония проходит 28 сентября – в День работника атомной промышленности.

Я работаю на МОКС-производстве с начала его создания. Конечно, было вложено много сил и терпения, чтобы всё заработало. Очень приятно, что мои старания замечены. Давно хотел сказать спасибо руководству завода и комбината за то, что у меня есть такая интересная работа на стабильном предприятии. Благодаря комбинату я смог построить свою жизнь и создать большую семью. Желаю коллегам успехов в труде, в личной жизни, и дай Бог здоровья всем», – поделился впечатлениями начальник участка ЗФТ Владимир Карстен

«Атомной скале» России исполнился 71 год

Фото: ФГУП «ГХК»
По материалам ФГУП «ГХК»

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