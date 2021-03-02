Сотрудница ювелирного магазина в Норильске похитила украшения на 700 тысяч рублей

В Норильске сотрудницу ювелирного магазина подозревают в похищении золотых украшений на 700 тысяч рублей. Представитель торговой точки обратился в полицию с просьбой проверить факт недостачи. Выяснилось, что 39-летняя продавец после увольнения неоднократно забирала золото из сейфа. Под замком хранились украшения, которые были частично оплачены клиентами – они были «зарезервированы» до момента полной оплаты украшения.

«При проверке изделий, находящихся в сейфе, было выявлено, что их фактические проба и вес не соответствуют информации, указанной на упаковке. Так, вместо золотых цепей, которые должны были находиться в сейфе до их полного выкупа по договорам, в нем были цепи из серебра. Изначально на них никто не обратил внимания, так как они были опломбированы, а серебро визуально похоже на белое золото», - пояснили в пресс-службе МВД по Красноярскому краю.

Силовики установили, что женщина подписывала договоры с вымышленными людьми, в сейф убирала дешевые подделки, а настоящее золото относила в ломбард. Теперь продавцу грозит наказание по статье «Хищение денежных средств, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере». Подозреваемая находится под подпиской о невыезде, дело передано в суд.