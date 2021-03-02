2 марта
Красноярск
погода -12 °C
74.58
 
€ 89.57
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Дорожные службы отчитываются о рекордных объемах вывезенного с дорог снега

Главная Общество
Красноярск
16:02 2 Марта 2021
красноярск, в красноярске, в красноярском крае, снег, администрация, вывоз
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
версия для печати Ico_print

Пока коммунальные службы рапортуют о рекордных объемах вывезенного с дорог снега, водители продолжают жаловаться на нечищеные магистрали. Красноярцы сообщают, что после вчерашнего снегопада не почищены и не подсыпаны не только второстепенные улицы, но и ключевые дороги – Высотная, Копылова, Дубровинского, Партизана Железняка, Металлургов. По информации городской администрации, с дорог Красноярска за сутки было вывезено 934 КамАЗа снега.

«В дневную смену 1 марта на дорогах работало 202 единицы техники, 2 марта в ночь – 159 единиц. Кроме того, к уборке были привлечены бригады из 436 рабочих. Всего городскими службами за сутки убрано 637 участков улично-дорожной сети и 293 остановки общественного транспорта», - сообщили в департаменте городского хозяйства.

Отметим, что в конце недели дорожникам прибавиться работы из-за резких перепадов температур – в городе ожидается оттепель, на дорогах усилится гололедица. Ранее в мэрии сообщили, что в этом сезоне в Красноярске выпало в 4 раза больше снега, чем в прошлом году.

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Мобильные центры занятости запланировали на март 45 выездов в населенные пункты Красноярского края

Мобильные центры занятости запланировали на март 45 выездов в населенные пункты Красноярского края

2 Марта 2021 г.
Ближайший выезд состоится 3 марта
Новости Красноярска: Лекция по брендингу от компании ЭФКО: как Красноярцы смогли найти в себе зверя

Лекция по брендингу от компании ЭФКО: как Красноярцы смогли найти в себе зверя

2 Марта 2021 г.
ЭКФО поделились инструментами работы в брендинге
Новости Красноярска: Сотрудница ювелирного магазина в Норильске похитила украшения на 700 тысяч рублей

Сотрудница ювелирного магазина в Норильске похитила украшения на 700 тысяч рублей

2 Марта 2021 г.
Она сдавала золото в ломбард
Новости Красноярска: Паводковая комиссия Богучанской ГЭС приступила к работе

Паводковая комиссия Богучанской ГЭС приступила к работе

2 Марта 2021 г.
В бассейне Ангары и Байкала зафиксировано рекордное количество снега
Новости Красноярска: В Красноярском крае 159 новых случаев COVID-19

В Красноярском крае 159 новых случаев COVID-19

2 Марта 2021 г.
Суточный темп прироста вновь повысился до уровня 0,3%
Новости Красноярска: Виктор Зубарев: Сельские территории - приоритет государственной политики России!

Виктор Зубарев: Сельские территории - приоритет государственной политики России!

2 Марта 2021 г.
Началась подготовка к обильному таянию рек
Новости компаний
01/03
Сбер одним из первых в РФ утвердил принципы этики искусственного интеллекта
24/02
Сбер запустил страхование по подписке
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: РУСАЛ вошел в ТОП-10 рейтинга экологической ответственности Forbes

РУСАЛ вошел в ТОП-10 рейтинга экологической ответственности Forbes

2 Марта 2021 г.
Такой рейтинг составлен впервые
Новости Красноярска: Минусинские футболисты собирают деньги на финал Первенства России по мини-футболу

Минусинские футболисты собирают деньги на финал Первенства России по мини-футболу

2 Марта 2021 г.
В бюджете средства на поездку не заложены
Новости Красноярска: Волейбольный «Енисей» уступил в Санкт-Петербурге

Волейбольный «Енисей» уступил в Санкт-Петербурге

28 Февраля 2021 г.
Красноярцам осталось провести один матч в регулярном первенстве Суперлиги
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru