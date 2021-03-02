Дорожные службы отчитываются о рекордных объемах вывезенного с дорог снега

Пока коммунальные службы рапортуют о рекордных объемах вывезенного с дорог снега, водители продолжают жаловаться на нечищеные магистрали. Красноярцы сообщают, что после вчерашнего снегопада не почищены и не подсыпаны не только второстепенные улицы, но и ключевые дороги – Высотная, Копылова, Дубровинского, Партизана Железняка, Металлургов. По информации городской администрации, с дорог Красноярска за сутки было вывезено 934 КамАЗа снега.

«В дневную смену 1 марта на дорогах работало 202 единицы техники, 2 марта в ночь – 159 единиц. Кроме того, к уборке были привлечены бригады из 436 рабочих. Всего городскими службами за сутки убрано 637 участков улично-дорожной сети и 293 остановки общественного транспорта», - сообщили в департаменте городского хозяйства.

Отметим, что в конце недели дорожникам прибавиться работы из-за резких перепадов температур – в городе ожидается оттепель, на дорогах усилится гололедица. Ранее в мэрии сообщили, что в этом сезоне в Красноярске выпало в 4 раза больше снега, чем в прошлом году.