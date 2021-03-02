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Паводковая комиссия Богучанской ГЭС приступила к работе

Главная Общество
Красноярск
15:01 2 Марта 2021
вода, снег, гэс, энергетика, паводки
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Для обеспечения безопасной, надежной и эффективной работы оборудования и сооружений Богучанской ГЭС в период половодья 2021 года создана паводковая комиссия под руководством главного инженера станции. В состав комиссии включены заместители главного инженера по эксплуатации и технической части, начальники цехов и служб.  

Комиссия организовала осмотр гидротехнических сооружений и подготовила плана мероприятий, обеспечивающих безаварийную работу Богучанской ГЭС на протяжении всего половодно-паводкового периода. Богучанская ГЭС исполняет решения Межведомственной рабочей группы по регулированию работы водохранилищ Ангаро-Енисейского каскада (МРГ) и оперативные распоряжения Енисейского бассейнового водного управления Росводресурсов РФ. Паводковая комиссия учитывает опыт половодья прошлых лет, а также прогнозы ГУ МЧС и Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. По многолетним наблюдениям, половодье в Нижнем Приангарье начинается в последние дни апреля или первой декаде мая.


В течение первой декады марта паводковая комиссия Богучанской ГЭС заключит соглашение с администрацией Кежемского район о порядке взаимодействия, оперативного предоставления информации и реагирования на нештатные ситуации. Проводится анализ развития событий в случае повышения уровня верхнего бьефа или снижения напора на гидроагрегатах до минимальных значений, а также обрушения неустойчивых массивов и склонов. График ремонта основного генерирующего оборудования оптимизирован с целью обеспечения максимальной рабочей мощности ГЭС на период прохождения половодья.  Создан запас материалов и оборудования, а также резерв техники для ликвидации возможных повреждений инфраструктуры и ликвидации аварийных ситуаций.

На станции будет организовано испытание локальной системы оповещения и комплексная проверка локальной сейсмической сети, тренировки и неплановые инструктажи сотрудников по безопасной и надежной работе в период половодья. Территориальные органы Росгидромета будут обмениваться с Богучанской ГЭС специализированной гидрометеорологической информацией. В период половодья в верхнем и нижнем бьефе станции наблюдение за уровнем и прохождением воды через водосбросные сооружения будет идти круглосуточно; обход и осмотр сооружений ГЭС проводится ежедневно.

По предварительной информации, в течение зимы 2020-2021 года в бассейне Ангары и Байкала зафиксировано рекордное количество снега. На большей части территории только в феврале выпало от 1,5 до 3 месячных норм, в южных районах более 3,25 нормы. Уровень озера Байкал и водохранилищ Ангарского каскада по состоянию на 1 марта 2021 года выше, чем на ту же дату в 2020 году. В соответствии с распоряжениями ЕнБВУ, Богучанская ГЭС с 10 февраля 2021 года увеличила расходы через агрегаты до 4000 кубометров в секунду, что позволило понизить уровень Богучанского водохранилища с отметки 207,63 до 207,42 м над уровнем Балтийского моря и увеличить свободный объем для приема талых вод.  

Фото: пресс-служба АО «Богучанская ГЭС»
По материалам пресс-службы АО «Богучанская ГЭС»

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