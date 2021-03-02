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Виктор Зубарев: Сельские территории - приоритет государственной политики России!

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Красноярск
14:14 2 Марта 2021
село, подготовка, обсуждение, паводки, партии
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Подготовка к весеннему паводку и решение проблемы дефицита медицинских кадров стали главными темами оперативного совещания депутата Государственной Думы Виктора Зубарева с главами сельских поселений Назаровского района.

Подготовку к обильному таянию рек на западе региона начали заранее – запасы снега в верховьях рек скопились немалые, к тому же, несмотря на приход марта, снегопады продолжаются. Поэтому особое внимание сейчас в территориях уделяют проверке состояния различных гидротехнических сооружений и их подготовке к пропуску «большой воды». Кроме того, по всей территории края в марте будет проведена проверка готовности автоматизированной системы централизованного оповещения населения на случай ЧС, связанного с подтоплениями. Для отработки вопросов слаженного взаимодействия различных ведомств во время половодья запланированы командно-штабные учения.

Представили муниципалитетов заверили Виктора Зубарева в том, что ситуация находится под ежедневным контролем. Депутат, в свою очередь, проинформировал глав поселений о том, что власти края зарезервировали миллиард рублей на случай экстренной помощи территориям – столь значительная сумма резервируется впервые.

На совещании с главами поселений зашла речь и о плановых задачах по социально-экономическому развитию Назаровского района. Так, в этом году район по различным краевым программам может получить более 78 млн рублей, в том числе, по проектам развития образования, физической культуры, транспортной системы. По программе комплексного благоустройства в посёлке Преображенском проведут реконструкцию центральной площади и главной улицы. Ожидается участие в проектах по благоустройству и других территорий. По словам Виктора Зубарева, активнее назаровцы могли бы включаться в проекты, связанные с обновлением домов культуры в малых городах и селах.

В ходе встречи обсуждались и вопросы дефицита кадров в сфере здравоохранения. Эта проблема характерна практически для всех сельских территорий. Много лет звучат мнения в поддержку возвращения советской системы распределения, когда молодой студент-медик получал образование с тем расчетом, что после вуза он будет направлен на работу в ту территорию, где есть потребность в специалистах. Однако в советском варианте её восстановить нельзя. Сейчас в Минздраве РФ рассматривается несколько вариантов решения проблемы, но пока выпускники вузов по-прежнему не едут работать на село.

«Многие дети учатся на бюджетной основе. За них платит государство, но после окончания вуза, они сами выбирают, куда им пойти работать, зачастую игнорируя сельскую местность», — отметила в ходе встречи глава Назаровского района Галина Ампилогова.

Виктор Зубарев рассказал, что является одним из инициаторов законопроекта о кредитовании обучения. Его суть в том, что студенты-медики смогут получить возможность обучаться бесплатно. Выплаты они начнут вносить после того, как трудоустроятся и отработают полгода в той территории, куда их направят. Кредит будет выдаваться под 3% на 15 лет.

Также сотрудники администрации Назаровского района попросили добавить в целевую программу пояснения, что жильё молодым семьям должно приобретаться в том районе, где человек работает. Сейчас ситуация иная. Из краевого бюджета направляются средства на приобретение жилья, софинансирование оказывает Назаровский район. Но квартиры в итоге покупают в Ачинске, Назарово или Шарыпово.

После встречи с главами поселений Виктор Зубарев вместе с главным врачом Назаровской районной больницы Владимиром Милицыным побывал в обновлённом здании детской поликлиники. После ремонта 2020 год, сделанного несмотря на пандемию, здесь стало намного комфортней для маленьких пациентов и их родителей. Более удобное разделение площадей, новое оборудование.  А ведь начинали в середине 2010-х с починки крыши. Тогда обращались в разные инстанции, в итоге ремонт удалось провести.

Кроме того, Виктор Зубарев в ходе поездки вручил сертификаты на жилье двум молодым семьям, проживающим в районе. Сертификаты позволяют получить социальную выплату на приобретение или строительство жилья. Назарово участвует в программе «Обеспечение жильем молодых семей» с 2006 года и за это время свой квартирный вопрос смогли решить 60  семей.

«Правительство РФ и региональные власти постоянно наращивает финансирование проектов в сельских территориях и небольших городах. Основной упор сделан на социальной сфере, системе здравоохранения и образования, благоустройстве. Наша общая задача сделать жизнь на селе комфортной для людей, чтобы сюда приезжали специалисты, а местная молодёжь после получения высшего образования возвращалась домой», – отметил Виктор Зубарев, вручая сертификаты.

Фото: "Единая Россия"
По материалам "Единой России"

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