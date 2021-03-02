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Госпитализирован Олег Романцев

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Красноярск
14:13 2 Марта 2021
тренер, спорт, красноярск, в красноярске, в красноярском крае, здоровье
Автор: Sibnovosti.ru
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По сообщению телеграм-канала «112» в одну из больниц Москвы доставлен выдающийся советский и российский футбольный тренер Олег Романцев.

По данным источников, у Олега Иванович диагностированы проблемы с сердцем, а именно острый коронарный синдром. Сейчас находится в реанимации.

Олег Романцев детство и юность провел в Красноярске. Занятия футболом начал в школе команды «Автомобилист», где в 17 лет дебютировал в составе основной команды на позиции защитника. В 1976 году он попал в московский «Спартак», где защищал честь команды вплоть до 1983 года. Наивысших успехов он достиг на тренерском мостике – с московским «Спартаком» он 9 раз становился чемпионом СССР и России.

 

 

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