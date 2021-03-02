Госпитализирован Олег Романцев

По сообщению телеграм-канала «112» в одну из больниц Москвы доставлен выдающийся советский и российский футбольный тренер Олег Романцев.

По данным источников, у Олега Иванович диагностированы проблемы с сердцем, а именно острый коронарный синдром. Сейчас находится в реанимации.

Олег Романцев детство и юность провел в Красноярске. Занятия футболом начал в школе команды «Автомобилист», где в 17 лет дебютировал в составе основной команды на позиции защитника. В 1976 году он попал в московский «Спартак», где защищал честь команды вплоть до 1983 года. Наивысших успехов он достиг на тренерском мостике – с московским «Спартаком» он 9 раз становился чемпионом СССР и России.