Почти четыре сотни нарушителей масочного режима поймали в Красноярске в феврале

383 нарушителя масочного режима поймали в Красноярске в феврале. Чиновники, полицейские и росгвардейцы проверяли объекты торговли, остановки, кафе, рестораны и общественный транспорт.

Всего соблюдение масочного режима проверили на 1846 объектах. На 453 из них нашли нарушения. В ходе рейдов было составлено 383 протокола и проведено около 1400 бесед с горожанами.

«Несмотря на то, что в Красноярске в последнее время ситуация с заболеваемостью коронавирусом стабильная, и ряд ограничений снимается, по мнению экспертов, возможность возникновения третьей волны до сих пор остается высокой. Ежедневные проверки по соблюдению противовирусных мер будут продолжаться до снятия всех ограничений», сообщили в мэрии.

Там напомнили, что для нарушителей предусмотрена административная ответственность: штрафы для граждан – до 30 тысяч рублей, для юридических лиц – до 300 тысяч.