Минусинские футболисты собирают деньги на финал Первенства России по мини-футболу

Юные футболисты из Минусинска ищут деньги, чтобы отправиться на финал Первенства России по мини-футболу в Нижний Новгород. Соревнования состоятся с 9 по 16 марта. Две команды воспитанников Спортивной школы олимпийского резерва им. В.П. Щедрухина получили путевки в финал, но оказалось, что в бюджете средства на поездки не заложены. Школа сможет выделить не более 345 тысяч на две команды, около 330 тысяч удалось собрать родителям. Чтобы дети могли представлять Сибирский Федеральный округ на финальных соревнованиях, тренеры пытаются собрать деньги через интернет.

Помощник президента Федерации футбола Минусинска Артем Калеменев сообщил Sibnovosti.ru, что для детей это Первенство как Олимпиада. Соревнования такого уровня проходят раз в два года.

«Это самая высокая планка в юношеском футболе, которая существует. Выше соревнований нет. Чтобы заслужить право играть там, нужно пройти два тяжелых отбора, где только победители имеют возможность попасть в число 16-ти сильнейших команд России. То, что мы уже среди них четвертый год подряд, – это говорит о многом. Наши дети из глубинки ничем не хуже профигроков. Показать себя и поучиться у других тоже очень важно, ведь именно на соревнованиях такого уровня идет просмотр игроков ведущими селекционерами, с этих соревнований можно напрямую попасть в сборную России. Где еще представится такой шанс. Сама атмосфера там просто невероятная. Выиграв в первый год, мы с ребятами поняли, что это именно то, ради чего стоит работать. Если уж мы прошли два отборочных этапа с первым местом и заслужили право представить Сибирь в финале Первенства России, то мы обязаны там быть», - сообщил Калеменев.

Он добавил, что проблемы с финансированием стали регулярными.

«Для любого тренера – это вершина, к которой он стремиться. Приняв детей в юном возрасте, он ведет их к самым высоким целям. Первенство России – это именно та цель. Мы гордимся тем, что в нашем маленьком по федеральным меркам городе сформировался тренерский коллектив, способный приводить детей к таким достижения! Под руководством тренеров Канарейкина и Старцева мы уже не в первый год добиваемся права представлять всю Сибирь на Первенстве России. Который год с финансированием беда! Мы по крупицам собираем деньги на поездки. Ребята и тренеры заслужили в честных поединках право поехать, и спорткомитет, и администрация должны сделать все, чтобы поездка была бесплатна и была комфортна. Спортсмены и тренеры накануне таких важных стартов должны думать о подготовке, но никак не о том, на какие деньги ехать и где эти деньги взять».

Реквизиты для помощи юным спортсменам вы найдете по ссылке.