Красноярским дачникам напомнили правила обращения с ТКО

Увы, вокруг дачных поселков Красноярска лесочки и поляны нередко завалены мусором. Классическая картина: вот цветут душистые сады, а вот, через пару сотен метров, «ароматизирует» воздух свалка отбросов.

По информации специалистов «Красноярской рециклинговой компании», в левобережной пригородной зоне Красноярска расположено около 800 садовых товариществ, 63 из них – в пределах городской черты. При этом только 80 СНТ заключили договор с региональным оператором по обращению с ТКО и получают услугу по вывозу. Куда «исчезает» мусор с остальных садовых участков – вопрос. Тем более, что с началом дачного сезона объём вывозимого регоператором мусора увеличивается на 34 – 35 %.

Чаще всего на этот вопрос следует ответ: «Да мы сами все вывозим!» Что означает: «И нарушаем закон». Потому что обращение с ТКО – лицензируемый вид деятельности, и заниматься этим могут только специальные организации, получившие лицензию и прошедшие конкурсный отбор. Самостоятельный вывоз мусора прямо запрещен законодательством РФ (ч. 5 ст. 30 Жилищного кодекса РФ, Кодекс об административных правонарушениях РФ, Постановление Правительства РФ № 1156 от 12.11.2016 г., Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 N 89-ФЗ).

Даже просто уклонение от заключения договора с регоператором – уже административное правонарушение (ст. 6.35 КоАП РФ). И таких уклонистов ждет административная ответственность. А уж если земельным участкам нанесен вред, ответственность будет гораздо серьезнее.

Как показывает практика, «сами» вывозят мусор до ближайшего лесочка или оврага. А в результате прилегающие к СНТ территории превращаются в несанкционированные свалки. К слову, горы мусора, сваленные, например, в приаэродромной зоне, кроме санитарно-экологических проблем создают прямую угрозу жизням сотен людей. Они привлекают птиц, которые стаями кружат в зоне взлета-посадки и могут стать причиной авиакатастрофы. Именно по этой причине пилотам лайнера «Уральских авиалиний» в августе 2019-го пришлось экстренно сажать самолет «вдоль рядов кукурузы».

Как пояснили в «КРК», чтобы избежать штрафов и других «мусорных проблем», председатели садовых товариществ должны заключить договор с региональным оператором. Специалисты компании постоянно выявляют СНТ, где таких договоров нет, проводят собрания с участниками, помогают найти оптимальное решение проблемных вопросов для каждой ситуации.

Информация об «уклонистах» передается в министерство экологии и рационального природопользования и в природоохранную прокуратуру Красноярского края для привлечения СНТ к административной ответственности. Для граждан это штраф от тысячи до двух тысяч рублей, для должностных лиц – от 10 до 30 тысяч, для предпринимателей без юрлица – от 30 до 50 тысяч либо приостановление деятельности на срок до девяноста суток. Юридическим лицам грозит штраф от 100 до 250 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до девяноста суток. За повторные нарушения ответственность гораздо серьезнее.