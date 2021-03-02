Завтра стартует полуфинальная серия Женской хоккейной лиги

3 и 4 марта в спортивно-зрелищном комплексе «Платинум Арена» пройдут игры полуфинальной серии Женской хоккейной лиги, в котором встретятся красноярская команда «Бирюса» и коллектив из Китая – «КРС Ванке Рэйз».

Стоит отметить, что «КРС Ванке Рэйз» является одной из сильнейших команд мирового женского хоккея, действующий чемпион ЖХЛ и победитель нынешнего регулярного чемпионата. В ее составе собраны сильнейшие игроки мира - хоккеистки из Канады, США, России, Финляндии и Китая. Среди них первый бомбардир ЖХЛ Александра Карпентер, самый результативный бомбардир-защитник Меган Бозек, а также лучший вратарь Кимберли Ньюэлл.

Как рассказали в пресс-службе клуба, выйдя в полуфинал плей-офф Женской хоккейной лиги красноярки обеспечили себе минимум бронзовые медали национального чемпионата.

Обе встречи начнутся в 13:00. Вход свободный. Однако зрители должны быть в масках или респираторах.