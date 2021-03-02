В Красноярском крае чаще увольняются, чем устраиваются на работу

В Красноярскстате представили статистику рынка труда в прошлом году. Так, в 2020 году новую работу получили 182,7 тысяч жителей региона, однако уволились 185,2 тысячи человек, из них 72% написали заявление по собственному желанию. Стоит отметить, что 21 тысяча человек получили новую работу в специально созданных рабочих местах для поддержки малого и среднего бизнеса в период мировой пандемии.

Закономерно, что больше всего увольнялись в сфере услуг и гостиничном бизнесе. Также дисбаланс наблюдался в сфере страхования и недвижимости. Около 60 тысяч человек ушли в отпуск без содержания, причем треть из них работают в металлургии и автосервисах.

Вместе с тем, к концу прошлого года на предприятиях региона зафиксирован дефицит рабочей силы. Было почти 25 тысяч вакансий, причем большинство из них в сфере услуг и автомобильного транспорта.

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