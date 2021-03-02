В перинатальном центре представили статистику рождаемости

В Красноярском краевом центре охраны материнства и детства рассказали о рождаемости в феврале. Так, по данным медицинского учреждения в последний месяц зимы на свет появился 221 ребенок, из которых 99 мальчиков и 122 представительницы прекрасного пола.

Кроме того, родилось 11 пар двоен и близнецов, а вот тройняшек на свет не появлялось.

Вместе с тем, самым маленьким февральским ребенком оказалась девочка. Вес при рождении – 540 граммов. Самый большой – мальчик массой почти в 5 килограмм – 4 990 граммов.

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