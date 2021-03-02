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Утро в Красноярске началось с больших пробок

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Красноярск
09:50 2 Марта 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
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Сегодня утром в краевом центре наблюдались пробки и заторы. По данным портала Яндекс.Пробки они достигали 9 баллов.

В настоящее время сервис сообщает, что они сохраняются на уровне 7 баллов. Самая тяжелая ситуация наблюдается в Советском районе краевой столицы. Проблемы есть на Северном шоссе, на улицах 9 Мая, Авиаторов Краснодарской, а также на проспектах Металлургов и Комсомольском.

Стоит отметить, что в настоящее время дорожные службы города продолжают уборку снега с улиц и очистку дорожного полотна. Накануне глава города в своем Instagram рассказал о старте подготовки к весеннему паводку. Основная задача в этом процессе – максимальный вывоз снега. В настоящее время ежесуточно из города на полигоны свозят по 1200 КАМАЗов со снегом.

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