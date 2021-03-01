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Голосование за благоустройство скверов на 2022 год продолжится на общероссийской платформе

Главная Общество
Красноярск
17:00 1 Марта 2021
администрация, благоустройство, красноярск, в красноярске, в красноярском крае, выборы
Автор: Sibnovosti.ru
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У красноярцев появится возможность проголосовать за благоустройство скверов в 2022 году на общероссийской платформе. С 15 декабря до 19 февраля жители оставляли заявки на ремонт общественных пространств на сайте «Активный гражданин», а также лично в администрациях районов. Скоро начнется общероссийский этап - на платформе 24.gorodsreda.ru оставить свой голос можно с 26 апреля по 30 мая.
От Красноярска в общероссийском голосовании будут выставлены 15 скверов, которые во время городского этапа голосования получили наибольшую поддержку от горожан.

«В ходе голосования за каждым из пространств будет закреплен куратор из числа жителей, депутатов, общественников или других активистов, которым можно будет задавать вопросы. Кроме того, стартовала регистрация волонтеров для поддержки проекта по голосованию за объекты благоустройства. Чтобы стать частью команды волонтеров, нужно оставить заявку на сайте www.dobro.ru. Регистрация в штабы завершится 22 марта», - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Общественные пространства, которые получат самую активную поддержку горожан в ходе голосования на общероссийской платформе, будут благоустроены в 2022 году.

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