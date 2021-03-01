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Стрелок с улицы Аральской задержан

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Красноярск
16:35 1 Марта 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
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Полицейские задержали мужчину, который в минувшую пятницу устроил стрельбу из травматического оружия, на улице Аральской в Красноярске. Это ранее не судимый 47-летний красноярец. В ходе конфликта в Ленинском районе он ранил двух человек, с травмами различной степени тяжести они обратились за помощь к медикам. Стрелявший с места происшествия скрылся, задержать его удалось только сегодня.

«В настоящее время отделом №8 СУ МУ МВД России «Красноярское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации «Хулиганство». Санкция данной статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет», - сообщили в пресс-службе МВД по Красноярскому краю.

В ближайшее время следователь выйдет с ходатайством перед судом об избрании подозреваемому меры пресечения.

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Опубликована видеозапись сегодняшнего инцидента со стрельбой

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