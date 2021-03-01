Взлёты и посадки в аэропорту Северо-Енисейского теперь можно совершать в любое время суток

На рулежной дорожке аэродрома поселка Северо-Енисейский установили современное светосигнальное оборудование. Теперь рейсы больше не зависят от продолжительности дня, что особенно важно для санавиации.



Как рассказал министр транспорта края Константин Димитров, установка светосигнального оборудования на рулежной дорожке аэродрома в Северо-Енисейском – это пример государственно-частного партнерства. Компания «Полюс» профинансировала проектирование, приобрела и поставила оборудование. Федеральное предприятие «Аэропорты Красноярья», в ведении которого находится воздушная гавань, провело госэкспертизу и монтаж системы.



Сегодня система введена в эксплуатацию.

«Для обеспечения безопасности и регулярности воздушного движения в начале декабря 2020 года проведена лётная проверка наземных средств радиотехнического обеспечения полетов, авиационной электросвязи и светосигнальной системы аэродрома. Результаты показали корректную работу установленного оборудования», – отметила Юлия Логачева, генеральный директор ФКП «Аэропорты Красноярья».

В компании «Полюс» считают, что новая светосигнальная система благоприятно отразится на безопасности и интенсивности полетов.

«С аэродрома осуществляют вылеты чартерные рейсы, которые в том числе перевозят наших работников, – прокомментировал управляющий директор «Полюс Красноярск» Павел Ворсин. – Кроме того, новое оборудование – это не только безопасность существующих перелетов, но и возможность совершать дополнительные рейсы в темное время суток».

После установки современного светосигнального оборудования аэропорт полностью соответствует федеральным авиационным стандартам безопасности и пригоден для круглосуточной эксплуатации воздушных судов.

Фото: Администрация Губернатора Красноярского края

По материалам Администрации Губернатора Красноярского края