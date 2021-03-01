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Администрация города «построила» 15-этажку из вывезенного с дорог Красноярска снега

Главная Общество
Красноярск
17:30 1 Марта 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
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Администрация города «построила» на Театральной площади Красноярска 15-этажку из вывезенного с дорог снега. Таким образом краетивщики мэрии решили наглядно показать, какой большой объем работы пришлось выполнить коммунальщикам в этом сезоне. В этом году они вывезли в четыре раза больше снега, чем в прошлом году. Высота снежного здания, которое могло быть построено из выпавших за эту зиму осадков, могла бы составить 46 метров. В прошлом году снега хватило бы только на 18-метровый дом.

«Всего за январь и февраль этого года дорожники собрали с дорог города и вывезли на снегоотвалы почти 406 тысяч кубометров снега. Это без учета объемов, вывозимых УК и ТСЖ. Из этого снега можно было бы на всей Театральной площади построить здание высотой почти 50 метров. Это намного выше, чем гостиница «Красноярск». А если из собранного снега слепить снежок - такой, каким обычно играют в снежки, - то его диаметр бы составил 90 метров», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Напомним, что в этом году красноярцы массово жалуются на нечищеные дороги и тротуары. При этом в мэрии отчитываются, что работают в усиленном режиме.

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