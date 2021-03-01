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Мэрия: вероятно появление подтопленных территорий и затоплений

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Красноярск
15:52 1 Марта 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
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Городские власти начали подготовку к весеннему паводку. Специалисты приступают к очистке берегов и русел малых рек, проверяют, в каком состоянии находятся автомобильные и пешеходные мосты в черте города. Кроме того, ведется подготовка пунктов временного размещения людей. Сейчас особенно важно – вывезти из города, скопившийся за зиму снег – этот сезон был аномально снежным, ранее говорили в мэрии. В сутки из города на полигоны свозят по 1200 1200 КАМАЗов.

«На период прохождения паводка будет организован контроль за состоянием дорог, гидротехнических сооружений (28 плотин и дамб) и, конечно, за уровнем воды в реках на территории города. Коммунальные службы мобилизованы на максимальный вывоз снега с городских пространств, чтобы минимизировать последствия таяния», - сообщил глава города Сергей Еремин на своей странице в «Инстаграме».

В сутки из города на полигоны свозят по 1200 КАМАЗов. Несмотря на рекордные объемы вывоза снега, коммунальщикам еще есть над чем работать, сообщили в управлении по ГО, ЧС и ПБ администрации Красноярска.

«Сейчас работы включают в себя расчистку от снега, как территории города, так и самые проблемные места - это русла рек Кача и Бугач, где есть очень много льда и снега. Уже вывезено громадное количество снега, тем не менее, он еще в городе есть. И когда он начнет таять, вероятно, появление подтопленных территорий и затоплений. Причем, как проезжей части, так и остальной территории города - сообщили в ведомстве.

Общество / НОВОСТИ
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