Мэрия: вероятно появление подтопленных территорий и затоплений

Городские власти начали подготовку к весеннему паводку. Специалисты приступают к очистке берегов и русел малых рек, проверяют, в каком состоянии находятся автомобильные и пешеходные мосты в черте города. Кроме того, ведется подготовка пунктов временного размещения людей. Сейчас особенно важно – вывезти из города, скопившийся за зиму снег – этот сезон был аномально снежным, ранее говорили в мэрии. В сутки из города на полигоны свозят по 1200 1200 КАМАЗов.

«На период прохождения паводка будет организован контроль за состоянием дорог, гидротехнических сооружений (28 плотин и дамб) и, конечно, за уровнем воды в реках на территории города. Коммунальные службы мобилизованы на максимальный вывоз снега с городских пространств, чтобы минимизировать последствия таяния», - сообщил глава города Сергей Еремин на своей странице в «Инстаграме».

В сутки из города на полигоны свозят по 1200 КАМАЗов. Несмотря на рекордные объемы вывоза снега, коммунальщикам еще есть над чем работать, сообщили в управлении по ГО, ЧС и ПБ администрации Красноярска.