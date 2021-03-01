Красноярцам напомнят об опасности лесных пожаров

В Красноярском крае стартовала акция «Останови огонь». Она предполагает просветительскую работу со школьниками и подростками и продлится до 30 сентября.

«С наступлением весны начинается сезон палов травы на полях и вдоль дорог, также зачастую люди, выезжающие отдыхать на природу, оставляют не затушенные костры. Все это является причиной первых весенних пожаров, которые быстро распространяются под воздействием ветра на лесные массивы и к населенным пунктам», – рассказал первый заместитель министра лесного хозяйства края Алексей Большаков.

Акция предполагает уроки, лекции, мастер-классы, квесты и беседы. Их проводят специалисты краевого Лесопожарного центра. Основные темы: причины возникновения лесных пожаров, правила поведения в лесу, запретаы, в том числе палов сухой травы. Особое внимание – тому, как вести себя при встрече с огнем в лесу, где можно и нельзя разводить костры, как их правильно тушить, какая ответственность грозит за нарушение требований пожарной безопасности».

Напомним, за поджог сухостоя грозит не только административная ответственность со штрафом до 250 тыс рублей, но и уголовная – лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом до 500 тысяч рублей. Также действует запрет на поджог горючих материалов, разведение костров в полосах отвода автомобильных дорог, охранных зонах железных дорог, путепроводов.