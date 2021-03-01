Красноярка фиктивно прописывала иностранцев в своей квартире

В краевой столице возбуждено очередной уголовное дело по факту фиктивной регистрации иностранцев.

Прокуратурой Ленинского района было выявлено, что с января по июнь 2020 года местная жительница фиктивно регистрировала в жилом помещении иностранных граждан. На 18 квадратных метрах были зарегистрированы 129 человек, а фактически жилье им не предоставлялось.

Было возбуждено уголовное дело по статье 322 УК РФ. Теперь женщине грозит штраф до полумиллиона рублей или принудительные работы. Отметим, максимальное наказание за такое деяние – 3 года лишения свободы. Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.