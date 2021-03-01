В Красноярск прилетел министр спорта Олег Матыцин

В краевой центр прибыл федеральный министр спорта Олег Матыцин. В планах у главного спортивного чиновника страны посещение объектов Универсиады – «Сопки», «Радуги» и Дворца спорта имени И.С. Ярыгина, также проведение совещания по дальнейшей эксплуатации объектов инфраструктуры Красноярска.

Сегодня после обеда Матыцин будет работать в конгресс-холле Сибирского федерального университета, а завтра во Дворце спорта имени И.С. Ярыгина, где откроет III Всероссийскую зимнюю Спартакиаду инвалидов, которая будет проходить с 1 по 7 марта.

Визит продлится 2 дня.

Напомним, последний визит министра спорта состоялся менее года назад. Тогда он открывал Спартакиаду учащихся России.