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В Красноярск прилетел министр спорта Олег Матыцин

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Красноярск
11:34 1 Марта 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В краевой центр прибыл федеральный министр спорта Олег Матыцин. В планах у главного спортивного чиновника страны посещение объектов Универсиады – «Сопки», «Радуги» и Дворца спорта имени И.С. Ярыгина, также проведение совещания по дальнейшей эксплуатации объектов инфраструктуры Красноярска.

Сегодня после обеда Матыцин будет работать в конгресс-холле Сибирского федерального университета, а завтра во Дворце спорта имени И.С. Ярыгина, где откроет III Всероссийскую зимнюю Спартакиаду инвалидов, которая будет проходить с 1 по 7 марта.

Визит продлится 2 дня.

Напомним, последний визит министра спорта состоялся менее года назад. Тогда он открывал Спартакиаду учащихся России. 

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