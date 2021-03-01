Детский тренер по футболу – одна из самых низкооплачиваемых профессий

В компании HeadHunter Сибирь рассказали о самых низкооплачиваемых вакансиях в Красноярском крае. Аналитики изучили рынок труда за первые два месяца 2021 года.

Так, самые низкие зарплаты, от 10 000 рублей, предлагают пешим курьерам, менеджеру по работе с пациентами, ассистенту, в также курьеру-водителю и детскому тренеру по футболу.

Чуть более, от 15 000 рублей, предлагают охранникам, парикмахерам, трактористам и маркетологам, а также работникам автомойки.

Вместе с тем, по данным компании HeadHunter, средняя заработная плата в регионе составляет порядка 40 000 рублей.