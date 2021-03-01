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Детский тренер по футболу – одна из самых низкооплачиваемых профессий

Главная Общество
Красноярск
11:20 1 Марта 2021
в красноярском крае, в красноярске, красноярск, зарплата, деньги
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В компании HeadHunter Сибирь рассказали о самых низкооплачиваемых вакансиях в Красноярском крае. Аналитики изучили рынок труда за первые два месяца 2021 года.

Так, самые низкие зарплаты, от 10 000 рублей, предлагают пешим курьерам, менеджеру по работе с пациентами, ассистенту, в также курьеру-водителю и детскому тренеру по футболу.

Чуть более, от 15 000 рублей, предлагают охранникам, парикмахерам, трактористам и маркетологам, а также работникам автомойки.

Вместе с тем, по данным компании HeadHunter, средняя заработная плата в регионе составляет порядка 40 000 рублей.  

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