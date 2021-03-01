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Стройнадзор предложил запретить строительной фирме «Зодчий» привлекать средства дольщиков

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Красноярск
11:00 1 Марта 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
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Служба строительного надзора обратилась в Арбитражный суд Красноярского края с исковым обращением на предмет приостановки работы строительной компании «Зодчий». Компания не отчиталась за третий квартал 2020 года, а также не достроила дома, за которые ранее были взяты деньги участников долевого строительства. Кроме того, фирма регулярно нарушала требования закона о долевом строительстве.

«Служба располагает информацией о том, что застройщиком не урегулированы взаимоотношения с участниками долевого строительства в части изменения предполагаемого срока ввода и передачи объектов строительства, что подтверждается поступающими в Службу обращениями», - сообщается на сайте судебной инстанции.

В иске отмечено, что строительство многоквартирных по адресам ул. Прибойная, д. 37, стр. 6, 7, а также в Сосновоборске по адресу XI микрорайон (жилой дом № 3) не ведется, а в Красноярске на ул. Прибойной, 37а – крайне медленными темпами.

Ранее Sibnovosti.ru сообщали о возбуждении уголовного дела на руководство этой компании.
 

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