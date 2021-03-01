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Жители города поддержали идею создания пешеходной части на проспекте Мира

Главная Общество
Красноярск
10:29 1 Марта 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
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Красноярский градоначальник Сергей Еремин опубликовал итоги опроса в своем Instagram. Мэр спрашивал горожан отношение к идее создания пешеходной части на проспекте Мира.

Подписчики Сергея Еремина поддержали эту идею. Итоги голосования – 76% за и лишь 24% проголосовавших высказались против.

Жители города поддержали идею создания пешеходной части на проспекте Мира

Стоит отметить, что опрос горожан также проводится и в официальном паблике городской администрации во «ВКонтакте».

Ранее Sibnovosti.ru сообщали об этой идее. Отметим, что по мнению мэрии, реализация этого проекта не осложнит дорожную ситуацию. 

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