Жители города поддержали идею создания пешеходной части на проспекте Мира

Красноярский градоначальник Сергей Еремин опубликовал итоги опроса в своем Instagram. Мэр спрашивал горожан отношение к идее создания пешеходной части на проспекте Мира.

Подписчики Сергея Еремина поддержали эту идею. Итоги голосования – 76% за и лишь 24% проголосовавших высказались против.

Стоит отметить, что опрос горожан также проводится и в официальном паблике городской администрации во «ВКонтакте».

Ранее Sibnovosti.ru сообщали об этой идее. Отметим, что по мнению мэрии, реализация этого проекта не осложнит дорожную ситуацию.