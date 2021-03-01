На Свердловской произошел крупный пожар

Накануне на правобережье произошел пожар в автомойке на Свердловской, 2д. Происшествие зафиксировано в 22:00.

По данным ГУ МЧС России по Красноярскому краю, площадь возгорания составила 450 квадратных метров. Внутри автомойки в момент пожара находилось 5 автомобилей, которые не успели эвакуировать, они сгорели.

Пожарные локализовали пожар в 23:26, к тушению привлекалось 30 человек и 8 единиц техники. В 03:24 пожар полностью был потушен.

Согласно данным портала, 2ГИС в здании на Свердловской, 2Д расположен автосервис и автомойка.