1 марта
Красноярск
погода -26 °C
74.44
 
€ 90.37
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

На Свердловской произошел крупный пожар

Главная Общество
Красноярск
09:54 1 Марта 2021
пожар, общество, происшествие, происшествия, красноярск, в красноярске, в красноярском крае, пожары, мчс
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МЧС по региону
версия для печати Ico_print

Накануне на правобережье произошел пожар в автомойке на Свердловской, 2д. Происшествие зафиксировано в 22:00.

По данным ГУ МЧС России по Красноярскому краю, площадь возгорания составила 450 квадратных метров. Внутри автомойки в момент пожара находилось 5 автомобилей, которые не успели эвакуировать, они сгорели.

Пожарные локализовали пожар в 23:26, к тушению привлекалось 30 человек и 8 единиц техники. В 03:24 пожар полностью был потушен.

Согласно данным портала, 2ГИС в здании на Свердловской, 2Д расположен автосервис и автомойка.

 

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Стройнадзор предложил запретить строительной фирме «Зодчий» привлекать средства дольщиков

Стройнадзор предложил запретить строительной фирме «Зодчий» привлекать средства дольщиков

1 Марта 2021 г.
Соответствующее обращение поступило в Арбитражный суд
Новости Красноярска: Жители города поддержали идею создания пешеходной части на проспекте Мира

Жители города поддержали идею создания пешеходной части на проспекте Мира

1 Марта 2021 г.
Опрос проходил в Instagram главы города
Новости Красноярска: В Красноярске за 50 млн продают здание «Дома техники» ХМЗ

В Красноярске за 50 млн продают здание «Дома техники» ХМЗ

1 Марта 2021 г.
Внутри сделан простой ремонт
Новости Красноярска: В МВДЦ «Сибирь» в Красноярске состоится донорская акция

В МВДЦ «Сибирь» в Красноярске состоится донорская акция

1 Марта 2021 г.
Выездная бригада Красноярского краевого центра крови будет работать на форуме «ЕнисейМедика»
Новости Красноярска: В Красноярске открыт прием заявок на первенство по зимней спортивной рыбалке

В Красноярске открыт прием заявок на первенство по зимней спортивной рыбалке

1 Марта 2021 г.
Турнир состоится 13 марта на Красноярском водохранилище
Новости Красноярска: В Красноярске построят дорогу-дублер Енисейского тракта

В Красноярске построят дорогу-дублер Енисейского тракта

1 Марта 2021 г.
Проект магистрали должен быть готов к концу апреля
Новости компаний
24/02
Сбер запустил страхование по подписке
18/02
ЦРКК обеспечил коммунальными сетями новый детский сад в поселке Березовка
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярском крае зарегистрировано 160 новых случаев заболевания COVID-19

В Красноярском крае зарегистрировано 160 новых случаев заболевания COVID-19

27 Февраля 2021 г.
Однако растет количество граждан, взятых под наблюдение врачей на дому
Новости Красноярска: Игорь Варфоломеев вернулся в министерство экологии

Игорь Варфоломеев вернулся в министерство экологии

1 Марта 2021 г.
Он назначен на пост первого заместителя
Новости Красноярска: В социальных сетях появилась информация о массовом отравлении школьников

В социальных сетях появилась информация о массовом отравлении школьников

27 Февраля 2021 г.
У детей подозрение на иерсиниоз
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru