В Красноярске за 50 млн продают здание «Дома техники» ХМЗ

Здание «Дома техники» ХМЗ на ул. Матросова выставили на продажу. Собственник хочет получить за 3-этажный нежилой объект 50 млн рублей. В объявлении указано, что площадь дома 2 тысячи квадратных метров, он был построен более полувека назад. Здание расположено на участке, площадью около 30 соток, рядом сквер «Сказочный». Внутри особняка сделан простой ремонт.

Отметим, что городские власти в перспективе планируют создать индустриальный парк на территории химико-металлургического завода. Предприятие работает с 1950-х годов. Там выпускают стройматериалы и продукцию из известняка, который рабочие добывают на Торгашинском месторождении.

Фото: Деловой Красноярск.рф