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В Красноярске за 50 млн продают здание «Дома техники» ХМЗ

Главная Общество
Красноярск
09:20 1 Марта 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
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Здание «Дома техники» ХМЗ на ул. Матросова выставили на продажу. Собственник хочет получить за 3-этажный нежилой объект 50 млн рублей. В объявлении указано, что площадь дома 2 тысячи квадратных метров, он был построен более полувека назад. Здание расположено на участке, площадью около 30 соток, рядом сквер «Сказочный». Внутри особняка сделан простой ремонт. 

Отметим, что городские власти в перспективе планируют создать индустриальный парк на территории химико-металлургического завода. Предприятие работает с 1950-х годов. Там выпускают стройматериалы и продукцию из известняка, который рабочие добывают на Торгашинском месторождении.

Фото: Деловой Красноярск.рф

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