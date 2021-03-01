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В МВДЦ «Сибирь» в Красноярске состоится донорская акция

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Красноярск
08:55 1 Марта 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Красноярцы 3 и 4 марта смогут сдать кровь в рамках донорской акции на форуме «ЕнисейМедика». Выездная бригада Красноярского краевого центра крови будет работать в МВДЦ «Сибирь». Доноров будут ждать с 10:00 до 15:00 часов. У каждого будет возможность пройти бесплатные обследования и проконсультироваться с узкими специалистами.

«Перед кроводачей доноры будут обследованы на маркёры инфекционных заболеваний (вирусные гепатиты В и С, сифилис, ВИЧ), узнают свою группу крови, резус – принадлежность и уровень гемоглобина, получат квалифицированную консультацию врача–трансфузиолога. После кроводачи донору выдается справка об освобождении от работы и продуктовый набор», - сообщили в краевом Минздраве. 

Врачи призывают накануне и в день сдачи крови отказаться от жирной, жаренной, острой и копченой еды, не есть мясо, рыбу, яйца, шоколад, орехи и финики, авокадо, свеклу, бананы. Перед процедурой следует выпить сладкий чай или компот, разрешены сухари, сушки, отварные крупы, макароны на воде без масла, овощи и фрукты. За трое суток до сдачи крови нужно отказаться от аспирина и анальгетиков, за 48 часов – от алкоголя. За час до процедуры воздержаться от курения. Донором могут стать красноярцы от 18 лет без медицинских противопоказаний.

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