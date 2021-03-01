В Красноярске открыт прием заявок на первенство по зимней спортивной рыбалке

В Красноярске открыт прием заявок на ХIII открытое первенство Советского района по зимней спортивной рыбалке. Турнир состоится 13 марта на Красноярском водохранилище в районе базы отдыха «Алые паруса».

«Мероприятие посвящено 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Свое рыбацкое мастерство смогут проверить как новички, так и профессионалы. Главные условия – желание и наличие своих рыболовных снастей. Лов будет производиться в течение четырех часов на одну мормышку. По правилам можно пользоваться прикормкой», - пояснили условия в администрации города.

Оставить заявку на участие красноярцы могут в отделе по физической культуре, спорту и охране здоровья администрации Советского района – кабинет 405. Также можно зарегистрироваться по телефонам 220-19-75 и 220-19-71.

В день соревнований участников довезет до места бесплатный автобус, который будет отправляться от здания администрации Советского района на ул. Партизана Железняка, 36 в 8 утра. Также добраться до Красноярского водохранилища можно на личном автомобиле.

Победителя первенства определят, исходя из веса выловленной рыбы. Лучшие рыбаки получат призы.