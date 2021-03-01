1 марта
Красноярск
погода -26 °C
74.44
 
€ 90.37
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске открыт прием заявок на первенство по зимней спортивной рыбалке

Главная Общество
Красноярск
08:45 1 Марта 2021
красноярск, в красноярском крае, в красноярске, зима, рыбалка
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

В Красноярске открыт прием заявок на ХIII открытое первенство Советского района по зимней спортивной рыбалке. Турнир состоится 13 марта на Красноярском водохранилище в районе базы отдыха «Алые паруса».

«Мероприятие посвящено 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Свое рыбацкое мастерство смогут проверить как новички, так и профессионалы. Главные условия – желание и наличие своих рыболовных снастей. Лов будет производиться в течение четырех часов на одну мормышку. По правилам можно пользоваться прикормкой», - пояснили условия в администрации города.

Оставить заявку на участие красноярцы могут в отделе по физической культуре, спорту и охране здоровья администрации Советского района – кабинет 405. Также можно зарегистрироваться по телефонам 220-19-75 и 220-19-71.

В день соревнований участников довезет до места бесплатный автобус, который будет отправляться от здания администрации Советского района на ул. Партизана Железняка, 36 в 8 утра. Также добраться до Красноярского водохранилища можно на личном автомобиле.

Победителя первенства определят, исходя из веса выловленной рыбы. Лучшие рыбаки получат призы.

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Стройнадзор предложил запретить строительной фирме «Зодчий» привлекать средства дольщиков

Стройнадзор предложил запретить строительной фирме «Зодчий» привлекать средства дольщиков

1 Марта 2021 г.
Соответствующее обращение поступило в Арбитражный суд
Новости Красноярска: Жители города поддержали идею создания пешеходной части на проспекте Мира

Жители города поддержали идею создания пешеходной части на проспекте Мира

1 Марта 2021 г.
Опрос проходил в Instagram главы города
Новости Красноярска: На Свердловской произошел крупный пожар

На Свердловской произошел крупный пожар

1 Марта 2021 г.
Сгорело 5 автомобилей
Новости Красноярска: В Красноярске за 50 млн продают здание «Дома техники» ХМЗ

В Красноярске за 50 млн продают здание «Дома техники» ХМЗ

1 Марта 2021 г.
Внутри сделан простой ремонт
Новости Красноярска: В МВДЦ «Сибирь» в Красноярске состоится донорская акция

В МВДЦ «Сибирь» в Красноярске состоится донорская акция

1 Марта 2021 г.
Выездная бригада Красноярского краевого центра крови будет работать на форуме «ЕнисейМедика»
Новости Красноярска: В Красноярске построят дорогу-дублер Енисейского тракта

В Красноярске построят дорогу-дублер Енисейского тракта

1 Марта 2021 г.
Проект магистрали должен быть готов к концу апреля
Новости компаний
24/02
Сбер запустил страхование по подписке
18/02
ЦРКК обеспечил коммунальными сетями новый детский сад в поселке Березовка
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В частный сектор Минусинска проведут водопровод

В частный сектор Минусинска проведут водопровод

28 Февраля 2021 г.
Работы займут два года
Новости Красноярска: Весна в Красноярском крае начинается с 30-градусных морозов

Весна в Красноярском крае начинается с 30-градусных морозов

1 Марта 2021 г.
На севере температура опускалась до -40°С
Новости Красноярска: В социальных сетях появилась информация о массовом отравлении школьников

В социальных сетях появилась информация о массовом отравлении школьников

27 Февраля 2021 г.
У детей подозрение на иерсиниоз
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru