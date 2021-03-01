В Красноярске построят дорогу-дублер Енисейского тракта

Администрация города анонсировала строительство дороги-дублера Енисейского тракта. Магистраль пройдет от ул. Гриболевская – далее выезд на ул. Соколовская – далее до жилого района «Солонцы-2» - оттуда на Северное шоссе, где сейчас дорожники строят многоуровневую развязку.

«Для будущей дороги зарезервируют более 377 тыс. кв. м земли на 3 год. Проект находится в разработке. Проектирование объекта выполняет АО «Гражданпроект», - сообщили в пресс-службе городской администрации.

В мэрии добавили, что проект новой дороги до микрорайона Солнечный должен быть готов к концу апреля этого года.