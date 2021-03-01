Весна в Красноярском крае начинается с 30-градусных морозов

Синоптики прогнозируют оттепель в предстоящие выходные. При этом начало недели будет морозным. Ночью в Красноярске похолодало до -30°С. На севере температура ночью опускалась до -40°С. В светлое время суток в Красноярске потеплеет до -13…-15°С. Днем ожидается небольшой снег и юго-восточный ветер 2-7 м/с.

В ночь на вторник, 2 марта, похолодает до -20°С, в светлое время суток термометры покажут -15°С, снег. Среда, 3 марта, будет более морозной. В ночные часы Гидрометцентр прогнозирует -26°С, днем -17°С.

В четверг, 4 марта, ночью еще также морозно, а днем потеплеет до -11°С. В ночь на пятницу, 5 марта, температура не опустится ниже -15°С, днем солнце прогреет воздух -2°С. В городе ожидается переменная облачность и снег.

В субботу, 6 марта, в город придет оттепель. Днем термометры покажут +1°С, возможен дождь.