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Власти Ачинска решили продлить голосование по выбору объекта благоустройства

Главная Общество
Красноярск
13:23 28 Февраля 2021
территория, голосование, благоустройство
Автор: Sibnovosti.ru
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Голосование по определению территории благоустройства в 2022 году в Ачинске будет проведено вновь. Причиной стала низкая активность горожан.

Ранее предполагалось, что голосование завершится 19 февраля. В перечень было внесено три объекта.

«Мы пришли к выводу, что снижение активности связано с территориями, которые не интересны ачинцам в качестве потенциальных объектов для благоустройства. Данный вывод также подкрепляется инициативами граждан, которые предлагали изменить перечень объектов благоустройства. Исходя из сказанного, перечень объектов для благоустройства на 2022 год, вынесенных на голосование, будет изменен», - процитировал официальный интернет-портал мэрии и горсовета Ачинска вице-мэра Олега Корзика.

По данным муниципальных властей, голосование пройдет на федеральной цифровой платформе программы «Комфортная городская среда» с 26 апреля по 30 мая. В новый список предложенных объектов внесены сквер Первого микрорайона, район Березовой рощи и сквер в квартале 7Б.

В 2020 году жители Ачинска выбрали ул. Дружбы народов в Привокзальном районе. Благоустройство там пройдет весной и летом 2021 года.

Фото: официальный интернет-портал мэрии и горсовета Ачинска

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