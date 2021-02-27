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«Ты – Венера, я - Юпитер»: красноярский школьник выступил в «Вечернем Урганте»

Главная Общество
Красноярск
13:47 27 Февраля 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
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Школьник из Красноярска Иван Дмитриенко принял участие в популярной телепередаче «Вечерний Ургант», которая выходит 1 канале. Очередной выпуск состоялся накануне вечером, 26 февраля. Красноярец в конце выпуска исполнил песню собственного сочинения "Венера – Юпитер".

Пятнадцатилетний талант с берегов Енисея известен и популярен в социальной сети TikTok, в настоящее время у него более 650 тысяч подписчиков. Кроме того, композиция «Венера – Юпитер» популярна на музыкальных сервисах. В частности, в Apple Music в российском чарте она 6 месте, а также в сервисе Яндекс.Музыка имеет восьмую позицию.

Это был дебют Ивана на телевидении.

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