«Ты – Венера, я - Юпитер»: красноярский школьник выступил в «Вечернем Урганте»

Школьник из Красноярска Иван Дмитриенко принял участие в популярной телепередаче «Вечерний Ургант», которая выходит 1 канале. Очередной выпуск состоялся накануне вечером, 26 февраля. Красноярец в конце выпуска исполнил песню собственного сочинения "Венера – Юпитер".

Пятнадцатилетний талант с берегов Енисея известен и популярен в социальной сети TikTok, в настоящее время у него более 650 тысяч подписчиков. Кроме того, композиция «Венера – Юпитер» популярна на музыкальных сервисах. В частности, в Apple Music в российском чарте она 6 месте, а также в сервисе Яндекс.Музыка имеет восьмую позицию.

Это был дебют Ивана на телевидении.