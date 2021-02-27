1 марта
Красноярск
погода -26 °C
74.44
 
€ 90.37
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Потерявшиеся девочки из Дудинки найдены

Главная Общество
Красноярск
13:02 27 Февраля 2021
поиски, поиск, пропавшие, дети, дудинка, в красноярском крае, поисковая, операция, полиция
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Сегодня стало известно, что в Дудинке потерялись две девочки 11 лет. На их поиски отправились личный состав местной полиции, а также волонтеры. От МВД в поисковой операции принимали участие более 50 человек.

Пропавших детей искали по 40-градусному морозу почти сутки и сегодня днем они были найдены. В настоящее время известно, что девочки ночевали у своей общей подруги, но родителям они не сообщили об этом. Найденные дети полностью здоровы. В настоящее время полицейскими инициирована проверка семей, выясняются причины ухода из дома.

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Стройнадзор предложил запретить строительной фирме «Зодчий» привлекать средства дольщиков

Стройнадзор предложил запретить строительной фирме «Зодчий» привлекать средства дольщиков

1 Марта 2021 г.
Соответствующее обращение поступило в Арбитражный суд
Новости Красноярска: Жители города поддержали идею создания пешеходной части на проспекте Мира

Жители города поддержали идею создания пешеходной части на проспекте Мира

1 Марта 2021 г.
Опрос проходил в Instagram главы города
Новости Красноярска: На Свердловской произошел крупный пожар

На Свердловской произошел крупный пожар

1 Марта 2021 г.
Сгорело 5 автомобилей
Новости Красноярска: В Красноярске за 50 млн продают здание «Дома техники» ХМЗ

В Красноярске за 50 млн продают здание «Дома техники» ХМЗ

1 Марта 2021 г.
Внутри сделан простой ремонт
Новости Красноярска: В МВДЦ «Сибирь» в Красноярске состоится донорская акция

В МВДЦ «Сибирь» в Красноярске состоится донорская акция

1 Марта 2021 г.
Выездная бригада Красноярского краевого центра крови будет работать на форуме «ЕнисейМедика»
Новости Красноярска: В Красноярске открыт прием заявок на первенство по зимней спортивной рыбалке

В Красноярске открыт прием заявок на первенство по зимней спортивной рыбалке

1 Марта 2021 г.
Турнир состоится 13 марта на Красноярском водохранилище
Новости компаний
24/02
Сбер запустил страхование по подписке
18/02
ЦРКК обеспечил коммунальными сетями новый детский сад в поселке Березовка
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В частный сектор Минусинска проведут водопровод

В частный сектор Минусинска проведут водопровод

28 Февраля 2021 г.
Работы займут два года
Новости Красноярска: В Красноярске построят дорогу-дублер Енисейского тракта

В Красноярске построят дорогу-дублер Енисейского тракта

1 Марта 2021 г.
Проект магистрали должен быть готов к концу апреля
Новости Красноярска: Весна в Красноярском крае начинается с 30-градусных морозов

Весна в Красноярском крае начинается с 30-градусных морозов

1 Марта 2021 г.
На севере температура опускалась до -40°С
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru