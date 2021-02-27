Потерявшиеся девочки из Дудинки найдены

Сегодня стало известно, что в Дудинке потерялись две девочки 11 лет. На их поиски отправились личный состав местной полиции, а также волонтеры. От МВД в поисковой операции принимали участие более 50 человек.

Пропавших детей искали по 40-градусному морозу почти сутки и сегодня днем они были найдены. В настоящее время известно, что девочки ночевали у своей общей подруги, но родителям они не сообщили об этом. Найденные дети полностью здоровы. В настоящее время полицейскими инициирована проверка семей, выясняются причины ухода из дома.