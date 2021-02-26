«КрасКом» обжалует представление прокуратуры в установленном законом порядке

В компании «КрасКом» рассказали о намерении обжаловать представление прокуратуры Октябрьского района Красноярска.

Напомним, сегодня Sibnovosti.ru рассказывали о проверке, которая была проведена надзорными органами и они не нашли подтверждений данных, представленными ресурсоснабжающей компанией. Речь идет о том, что заражение жителей Студгородка произошло из-за попадания в систему питьевого водоснабжения воды из внутридомовых систем пожаротушения дома ул. Киренского, 32.

«Кроме того, выводы о возможных причинах массового отравления жителей Октябрьского района по вине КрасКома противоречат фактическим обстоятельствам, установленным в ходе проведенных проверок специализированными службами «КрасКома», контрольными органами, включая управление Роспотребнадзора Красноярского края» – сообщили в компании

В «КрасКоме» отметили, что на различных участках уличной сети было взято 70 образцов проб и они были подтверждены лабораторно. В ресурсной компании подчеркнули, что представление районного прокурора будет обжаловано в соответствии с действующим законодательством.

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