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В Свердловском районе на красноярку напали бродячие собаки

Главная Общество
Красноярск
16:12 26 Февраля 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
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Стая бродячих собак напала на женщину в Свердловском районе Красноярска. Пострадавшая рассказывает, что вместе с ребенком в дневное время ждала автобус на остановке «Ул. Семафорная» в направлении ул. Матросова. В этот момент к ним подбежали собаки, стали лаять. У всех были чипы на ушах. Одна из собак укусила красноярку за ногу. Ей пришлось обратиться в травмпункт, врачи поставили укол от бешенства. В департаменте городского хозяйства сообщили, что подрядчик по отлову собак будет работать по этой заявке и поймает агрессивных псов.

«Даже, если там собаки с бирками, их заберут в пункт передержки, где их снова осмотрит ветеринар. Если он посчитает, что собака проявляет немотивированную агрессию, ее оставят в приюте на пожизненное содержание. Сейчас в городе 137 таких собак», - сообщила пресс-секретарь департамента городского хозяйства Светлана Трушкова.

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