Бензин и авиационное топливо Ачинского нефтеперерабатывающего завода отмечены наградами

Автомобильный бензин АИ-92, который производится на Ачинском НПЗ (входит в нефтеперерабатывающий блок НК «Роснефть»), отвечает условиям отечественной программы «Российское качество».

Как рассказали на предприятии, результаты обязательного ежегодного инспекционного контроля, который проводится специалистами Центра экспертных программ Всероссийской организации качества, показали, что ачинский бензин АИ-92 имеет высокие экологические характеристики, низкая концентрация серы, смол, ароматических углеводородов. Именно это способствует снижению коррозионной активности деталей двигателей и приводит к уменьшению токсичности выхлопных газов автомобилей.

Сейчас автомобильные бензины и дизельные топлива всех марок сезонности, производимые на Ачинском НПЗ, соответствуют требованиям стандарта Евро-5 и имеют дипломы победителей всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». Вместе с тем, на заводе каждый год реализуются мероприятия по улучшению эксплуатационных и экологических свойств моторных топлив.

Напомним, месяц назад авиационное топливо для реактивных двигателей с Ачинского НПЗ победило на региональном этапе Международного конкурса качества «Лучшие товары и услуги – ГЕММА-2020». При этом, звание лауреата на уровне федерального округа дает право участвовать в финале проекта, итоги которого будут подведены весной этого года.