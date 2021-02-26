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Для новой парковки в «Роевом ручье» придется вырубать деревья

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Красноярск
09:12 26 Февраля 2021
в красноярском крае, в красноярске, красноярск, вырубка, лес, зоопарк, общество, администрация
Автор: Sibnovosti.ru
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Администрация «Роева ручья» договорилась с городскими властями о выделении участка земли для расширения парковки у парка флоры и фауны. Участок согласован, однако он засажен деревьями. Чтобы обустроить на нем стоянку, придется вырубать лес. Пока на такой шаг дирекция зоопарка не решилась. Для начала обещают спросить мнение горожан на этот счет. Взамен каждого вырубленного дерева появится новое. Однако в парке флоры и фауны и сейчас проводят работу по посадке зеленых насаждений.

«Практически вся сторона вдоль зоопарка, за исключением застроенной домами – это теперь земли Маркиза Карабаса, то есть «Роева ручья». Дальше встает вопрос этического плана, там же лес. Мы хотим попросить у горожан: для того, чтобы построить парковку снести энное количество деревьев, но естественным образом, компенсировав это по периметру или где-нибудь еще на своей же территории. Если мы найдем общий язык с зоозащитниками и властями, то построим замечательную парковку на противоположной стороне», - сообщил директор красноярского зоопарка Андрей Горбань в эфире радио «Красноярск-Главный».

Отметим, что сроки начала строительства парковки, а также ее площадь пока не уточняют. 

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