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СГК продлила срок приема показаний приборов учета из-за технических сбоев в работе сервисов

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Красноярск
08:47 26 Февраля 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
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Срок приема показаний водосчетчиков продлен на сутки. Компания СГК предупредила потребителей, что из-за технических сбоев в работе сервисов предать данные приборов учета можно в течение 26 февраля.

24 и 25 февраля мобильное приложение и личный кабинет СГК перестали работать. В организации сбой связали с большим количеством обращений о передаче данных о поверке счетчиков. Сейчас работа всех сервисов восстановлена, заверили теплоэнергетики. Также открыта дополнительная линия для передачи показаний в Красноярске — 8 (391) 257-95-95.

Самыми оперативными способами оставить информацию с приборов учета в СГК называют мобильное приложение для смартфонов — «СГК», «Личный кабинет» на сайте СГК, чат-боты в социальных сетях и мессенджерах WhatsApp, Viber, Telegram. 

Номер 274-43-00 для передачи данных может быть перегружен.
 

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