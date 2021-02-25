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В Красноярском крае лесозаготовитель причинил смертельные травмы пенсионерке

Главная Общество
Красноярск
17:00 25 Февраля 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
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Лесозаготовителя из села Казачинское подозревают в причинении смертельных травм пожилой женщине. 32-летний мужчина требовал от пенсионерки подписать договор купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд. В его планах было вырубить от имени женщины лес на этом участке. Он планировал оставить часть древесины 77-летней пенсионерке, а оставшуюся часть продать, деньги забрать себе.

«На предложение мужчины женщина ответила отказом, в связи с чем он несколько раз ударил ее руками и ногами по голове и телу. Спустя непродолжительный промежуток времени женщина была обнаружена социальным работником у себя дома с телесными повреждения и доставлена в медицинское учреждение, где скончалась через непродолжительное время», - сообщили в Следственном комитете.

Мужчина приговорен к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима, с ограничением свободы сроком 1 год.

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