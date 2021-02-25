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На Карамзина школьник бросился под колеса машины

Главная Общество
Красноярск
16:30 25 Февраля 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
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На улице Карамзина в Красноярске водитель автомобиля «Лада» не успел затормозить перед школьником, который бросился под колеса его авто. 8-летний мальчик решил сократить путь и не пошел к пешеходному переходу. Ребенок перебегал дорогу в неположенном месте, водитель пытался затормозить, но все равно задел мальчика. Школьник получил ушибы. В ГИБДД сообщили, что это уже шестое ДТП в Красноярске с начала года, которое произошло по вине детей.

"Рекомендуем родителям регулярно проводить беседы со своими детьми по БДД. Если ребенок уже самостоятельно добирается до школы или учреждения дополнительного образования, следует пройти несколько раз с ним по определенному маршруту. Необходимо объяснять, что, переходя дорогу в неположенном месте, есть вероятность попасть в автопроисшествие и получить серьезные травмы", - отметили в пресс-службе дорожной полиции.

Напомним, что в начале февраля автомобиль «KIA» сбил 9-летнего ребенка на ул. Мичурина. Мальчик переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Автомобиль, который выезжал с перекрестка, остановился, чтобы пропустить ребенка, а водитель внедорожника «KIA», двигавшийся в крайней левой полосе с высокой скоростью, мальчика не заметил. Школьник получил травмы.

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