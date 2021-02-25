В крае началась вакцинация животных от бешенства

В краевом центре проводится бесплатная вакцинация домашних животных от бешенства. Будет работать передвижная лаборатория во всех районах города.

Как рассказали в государственном учреждении «Красноярский отдел ветеринарии» в лаборатории есть все необходимое для проведения вакцинации. Там можно получить ветеринарные паспорта и поставить своему животному платную комплексную прививку. Главное условие – у хозяина животного должен быть при себе документ, удостоверяющий личность, а собаки должны быть помещены в ошейник и намордник, а также на поводке.

Завтра состоится вакцинация в Покровке. Подробное расписание передвижной лаборатории в следующем месяце можно посмотреть в официальном паблике городской администрации.