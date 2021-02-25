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Детенышам белого медведя Седова выбирают имя

Главная Общество
Красноярск
15:40 25 Февраля 2021
в красноярском крае, в красноярске, красноярск, зоопарк, общество, дети
Автор: Sibnovosti.ru
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Сафари-парк Геленджика объявил конкурс имен для детенышей белого медведя Седова. В конце прошлого года у красноярцы Седова и его невесты Сережки родились двое медвежат. Мать сразу отказалась вскармливать малышей, поэтому зоологи сейчас проводят уникальную работу по выхаживанию зверят. На днях их впервые вывели на прогулку, медвежата чувствуют себя хорошо.

«Папе малыши засмущались, маме помахали «ручкой», а вот посетители за стеклом им очень понравились», — рассказали в сафари-парке Геленджика. Сейчас дирекция зоопарка в соцсетях принимает варианты имен для медвежат. Предпочтительно, чтобы они были связаны с Арктикой или родиной их мамы - Сережки, которая приехала на юг с острова Новая Земля. «Имена Умка и Машенька можете не предлагать. Кай и Герда у нас тоже уже есть. Мы ждем ваших предложений! Оставляйте их в комментариях под постом в «Инстаграме», - призывают в сафари-парке.

Среди предложений пользователей имена Арктик и Айсти, Льдинка и Мороз, Врунгель (остров-родина белых медведей) и Нова (Новая Земля).

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