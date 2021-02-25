Красноярцев предупредили о сбое в работе мобильного приложения и личного кабинета СГК

СГК предупредила клиентов о сбое в работе мобильного приложения и личного кабинета. Проблемы связаны с тем, что красноярцы стали массово передавать показания водосчетчиков – 25 числа каждого месяца истекает срок подачи показаний приборов учета.

В связи с этим горожанам советуют пользоваться другими способами передачи информации – например, оставлять данные через соцсети, мессенджеры или другие приложения.

Данные с водосчетчиков можно оставить через чат-бот СГК во ВКонтакте, Facebook и Одноклассники, а также в мессенджерах WhatsApp, Viber, Telegram. Также передать данные предлагают через мобильное приложение или сайт Сбербанк Онлайн или в терминалах «Платежка».