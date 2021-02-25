На юге края закрыто движение рейсовых автобусов

Сильный снегопад, начавшийся на территории Красноярского края и продолжающийся сейчас, внес серьезные коррективы в расписание движения междугородних автобусов.

В настоящее время на юге края частично закрыто движение рейсовых автобусов.

Ограничения вступили в силу с 11:00 и распространялись на автобусы, которые следуют по маршруту Минусинск-Курагино-Артемовск, и Минусинск-Новоселово, по трассе Р-257 «Енисей» в сторону Тувы. Кроме того, ограничено движение на межпоселенческих маршрутных автобусах.

В Госавтоинспекции призывают красноярцев и жителей края, которые отправляются в загородные поездки, быть внимательными, соблюдать скоростной режим и быть осторожными на спусках и поворотах.