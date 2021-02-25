25 февраля
Красноярск
погода -9 °C
73.75
 
€ 89.67
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

На юге края закрыто движение рейсовых автобусов

Главная Общество
Красноярск
14:38 25 Февраля 2021
снегопад, снег, гибдд, красноярск, в красноярске, в красноярском крае, трасса
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Сильный снегопад, начавшийся на территории Красноярского края и продолжающийся сейчас, внес серьезные коррективы в расписание движения междугородних автобусов.

В настоящее время на юге края частично закрыто движение рейсовых автобусов.

Ограничения вступили в силу с 11:00 и распространялись на автобусы, которые следуют по маршруту Минусинск-Курагино-Артемовск, и Минусинск-Новоселово, по трассе Р-257 «Енисей» в сторону Тувы. Кроме того, ограничено движение на межпоселенческих маршрутных автобусах.

В Госавтоинспекции призывают красноярцев и жителей края, которые отправляются в загородные поездки, быть внимательными, соблюдать скоростной режим и быть осторожными на спусках и поворотах.

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярцев предупредили о сбое в работе мобильного приложения и личного кабинета СГК

Красноярцев предупредили о сбое в работе мобильного приложения и личного кабинета СГК

25 Февраля 2021 г.
Красноярцы стали массово передавать показания водосчетчиков
Новости Красноярска: Дорожные службы продолжают устранять последствия снегопада

Дорожные службы продолжают устранять последствия снегопада

25 Февраля 2021 г.
На улицы города вышло 158 единиц техники
Новости Красноярска: «Красноярская ярмарка» приглашает на выставку «Образование. Профессия и карьера»

«Красноярская ярмарка» приглашает на выставку «Образование. Профессия и карьера»

25 Февраля 2021 г.
Выставка ориентирована на широкую аудиторию
Новости Красноярска: Красноярский край пополняется мигрантами

Красноярский край пополняется мигрантами

25 Февраля 2021 г.
Прирост составил почти 2 тысячи человек

Столичный блогер Антон Лядов снял фильм про железногорский ГХК

25 Февраля 2021 г.
Журналист побывал у остановленного ядерного реактора
Новости Красноярска: В Красноярске демонтируют светящееся деревья

В Красноярске демонтируют светящееся деревья

25 Февраля 2021 г.
Работы на улице Дзержинского завершат в течение дня
Новости компаний
24/02
Сбер запустил страхование по подписке
18/02
ЦРКК обеспечил коммунальными сетями новый детский сад в поселке Березовка
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: После обрушения на фабрике в Норильске задержаны четыре человека

После обрушения на фабрике в Норильске задержаны четыре человека

22 Февраля 2021 г.
В результате аварии трое рабочих погибли и пятеро получили травмы
Новости Красноярска: Таймырские депутаты отклонили инициативу о прямых выборах главы района

Таймырские депутаты отклонили инициативу о прямых выборах главы района

22 Февраля 2021 г.
Инициативу рассмотрела комиссия райсовета по местному самоуправлению
Новости Красноярска: Экс-министр лесного хозяйства края получил еще одно уголовное дело

Экс-министр лесного хозяйства края получил еще одно уголовное дело

25 Февраля 2021 г.
На этот раз он обвиняется в мошенничестве
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru