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Дорожные службы продолжают устранять последствия снегопада

Главная Общество
Красноярск
14:20 25 Февраля 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
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В департаменте городского хозяйства рассказали об уборке улиц от последствий снегопада. В ведомстве отметили, что дорожные службы были подготовлены заранее. Так, уборка улиц началась ночью и продолжается и сейчас. Ночью на уборку города вышло 158 единиц техники и 443 сотрудника. Люди и машины чистят пешеходные зоны, территорию вокруг остановок, а также основные магистрали.

За это время от снега было очищено 414 участков улично-дорожной сети и 327 остановок общественного транспорта.

По прогнозам синоптиков, снег будет идти весь день сегодня и завтра, 26 февраля, после чего осадки прекратятся.

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