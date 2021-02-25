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Телеканал «Енисей». Нам 15. Включайся!

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Красноярск
12:23 25 Февраля 2021
телеканал, енисей, праздник, красноярск
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Весь день с 6 утра и до вечера ведущие будут принимать поздравления и дарить подарки активным зрителям, а в финале разыграют среди самых внимательных телевизор! Поздравления, настроение, танцы и песни - что-что, а этого в День рождения будет много.

 Наталья Котова, заместитель директора телеканала «Енисей»:

«Раньше телеканал «Енисей» так глобально не отмечал дни рождения. Были планы устроить городское мероприятие, но пандемия внесла свои корректировки.  И мы решили, если не можем собрать наших зрителей в реальном формате, то всех пригласим к нам в телевизионный эфир! Соберемся настоящим семейным кругом: мы, зрители, наши партнеры и друзья. Мы будем дарить праздник весь день!»

Открывает праздничный эфир программа «Утро на Енисее», только просыпаемся и уже ловим позитивное настроение. Ведущие Валерий Сенькин и Наталья Варфоломеева - первые гости на Дне рождения. Присоединяйтесь и вы с 6 до 9 утра.

Валерий Сенькин, ведущий утреннего эфира:

«Мы откроем зрителям секреты нашей «телевизионной кухни». Правда, что утренние ведущие просыпаются в три часа ночи? Воду, чай или кофе они пьют по утрам? Кто и зачем, берет с собой талисманы или снимает обувь под столом?»

Наталья Варфоломеева, ведущая утреннего эфира:

« Мы всегда на одной волне с нашим зрителем!  И день рождения празднуем вместе! Танцуем и поем, дарим подарки, ждем звонков и поздравлений со всего края!»

Не успеет завершиться программа «Утро на Енисее», как эстафету подхватят Андрей Бабуридзе и Марина Моргунова. Каждый час мы будем узнавать новые и новые факты о программах телеканала. Александр Прудников заглянет в самые потаенные уголки телеканала и покажет вам то, что никогда не видели зрители в кадре, как все устроено – в программе «Что и как». Полина Каминская культурно проведет нам экскурсию по жизни края последних 15 лет, а Клавдия Стельмахович раскроет секретную информацию, кто из сотрудников ведет здоровый образ жизни, а кто нет. И это далеко не все сюрпризы. Подарки будут сыпаться в эфире, как из рога изобилия: сертификаты, пригласительные, путевки в санаторий, сладкие корзины.

Анастасия Лушникова, заместитель директора телеканала «Енисей»

«Каждый зритель может поздравить телеканал «Енисей» позвонив по телефону 8(391)233-11-66 или заранее отправить видеопоздравление  на электронную почту: dkt@enisey.tv. Стихи, песни или добрые пожелания, мы с удовольствием покажем их в эфире!»

И завершится день праздничной вечеринкой в прямом эфире. Шоу «Нам 15. Включайся!» стартует в 17:00. Смеяться, веселиться и танцевать будем от души. А в завершение праздника главный подарок – телевизор. Достанется он самому внимательному, самому быстрому и самому эрудированному зрителю. Звоните и отвечайте на вопросы ведущих о телекомпании. С условиями конкурса можно будет подробно ознакомиться на сайте.

Присоединяйтесь к большой дружной компании «Енисея», отметим наш день рождение вместе! Вы приглашены.

Телеканал «Енисей» начал свое вещание 4 марта 2006 года. Изначально носил название "Енисей-Регион" и выходил в эфир вместе с сетевым партнером Национальной телекомпанией "Звезда". 1 января 2013 года телеканал перешел на собственное программирование и начал вещать 24 часа в сутки. Сегодня «Енисей» - это телеканал, который видят во всем Красноярском крае. Зрители могут включить 21 кнопку в кабеле, увидеть программы телеканала на ОТР, следить за событиями в Интернете, включать «Енисей» в спутнике.

 

фото: телекакал «Енисей»

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