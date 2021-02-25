«Красноярская ярмарка» приглашает на выставку «Образование. Профессия и карьера»

Выставка ориентирована на широкую аудиторию – учащихся, студентов, преподавателей, родителей – и затрагивает весь спектр вопросов по формированию траекторий профессионального самоопределения и развития молодежи с учетом квалификационных требований работодателей по востребованным на рынке труда профессиям.

«Образование. Профессия и карьера» – это площадка, на которой собираются ведущие высшие учебные заведения Сибирского федерального округа, региональные профессиональные учебные заведения, представители дополнительного образования и услуг в сфере доп. образования и образовательного туризма.

Масштабная экспозиция выставки даст возможность абитуриентам и старшим школьникам сориентироваться в многообразии вариантов среднего и высшего образования, наметить направления своего личностного и профессионального роста, пройти психологические и профессиональные пробы, а также познакомиться с требованиями, которые предъявляют учебные заведения к своим студентам, а компании – к своим потенциальным работникам.

Разделы выставки:

- Высшее и среднее специальное образование;

- Языковые школы и образование за рубежом;

- Дополнительное образование. Учебные центры, курсы, школы искусств;

- Молодежные центры и клубы;

- Практика и работа для студентов;

- Дистанционное образование и повышение квалификации;

- Учебная и методическая литература. Канцелярия.

В программе выставки:

- Мастер-классы, презентации;

- Профпробы и психологическое тестирование;

- Консультации по ЕГЭ и ОГЭ.

Выставка проводится при поддержке и участии: Агентства молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края, Министерства образования Красноярского края, Главного управления образования администрации г. Красноярска, Агентства труда и занятости Красноярского края, молодежного правительства Красноярского края.

Место проведения: МВДЦ «Сибирь» (ул. Авиаторов, 19)

Вход свободный.

Время работы:

4 – 5 марта с 10:00 до 17:00

6 марта с 10:00 до 15:00

Фото: «Красноярская ярмарка»