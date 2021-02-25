Красноярский край пополняется мигрантами

В 2020 году в регион приехало населения больше, чем убыло. Приехало 50 214 человек, уехало 48 372 человека. Таким образом, прирост составил более 1 842 человека. Об этом сообщили в Красноярскстате.

34 159 жителей других регионов приехали в Красноярский край, что на 1,8% меньше, чем в 2019 году. Больше всего приезжали соседи из Иркутской области – 4 346 человек.

Из зарубежных стран прибыло 16 055 мигрантов (ниже на 2% от показателей позапрошлого года). Среди иностранцев лидируют граждане Таджикистана – за 2020 года их приехало 4 937 человек, уехало обратно 3 415 человек.

Отметим, что чаще всего красноярцы внутри страны переезжают в Краснодарский край - 2 879 человек.

В другие страны уехали 12 768 жителей Красноярского края, что на 9,1 % ниже докоронавирусного 2019 года.